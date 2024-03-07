В Сургутском районе появится крупнейший в муниципалитете молодежный центр

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в муниципалитете создают уже десятый молодежный центр. Самая большая резиденция появится в Нижнесортымском.

"Во время рабочей поездки в поселение посетил будущий объект. Это будет уже десятый молодежный центр в Сургутском районе, но первый, созданный в рамках федерального проекта", - написал Андрей Трубецкой на своей странице "ВКонтакте".

Муниципалитет победил во Всероссийском конкурсе Росмолодежи "Регион для молодых" и получил 18,3 млн руб. на реализацию проекта по созданию резиденции из трех источников финансирования: 4,1 млн из выделены из федеральной казны, 6,6 млн – из окружной и 7,6 – из местного бюджета. Еще 6,4 млн из бюджета района выделены дополнительно на ремонт помещений. То есть общая стоимость центра составляет на сегодня 24,7 млн руб.

Молодежный центр разместится в здании бывшей начальной школы на улице Нефтяников. Общая площадь объекта – 639,4 кв. м, из них площадь центра – 285,4 кв. м, еще 354 кв. м займет актовый зал.

"Средства также пойдут на оснащение объекта, реализацию молодежных проектов. Ведущими направлениями станут поддержка молодежных инициатив и молодых семей, содействие в добровольческой деятельности. Центр может стать местом притяжения для 2 тыс. юных жителей Нижнесортымского. Его открытие планируется в конце мая", - сообщил Андрей Трубецкой.