В МИД пригрозили Литве ответом за конфискацию автомобилей с российскими номерами

Россия ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, заявили РИА Новости в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в РФ.

В МИД отметили, что если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить как "грубейший акт грабежа на государственном уровне".

В феврале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы с 1 марта запретит россиянам, следующим в Калининградскую область на поездах, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. До этого пассажиры, у которых есть паспорта европейских стран, визы и виды на жительство там, могли выходить на этих станциях.