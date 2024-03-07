В Екатеринбурге направлено в суд дело о хищении у банка 200 млн рублей

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о мошенничестве. Ущерб составил сотни миллионов рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2009-2010 годах житель уральской столицы вместе с соучастниками разработал план хищения денег у банка. Работая в кредитном учреждении, обвиняемый и один из сообщников находили подставных заемщиков. Последних убеждали взять кредит, обещая самостоятельно вернуть деньги банку.

Используя служебное положение и зная о недостоверности документов заемщиков, аферист обеспечивал согласование и заключение с ними кредитных договоров. В результате банку был нанесен ущерб на сумму более 200 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд.

Напомним, недавно в Екатеринбурге было передано в суд дело о мошенничестве по принципу "финансовой пирамиды". Ущерб составил десятки миллионов рублей, а счет пострадавших идет на сотни.