Планета пережила самый жаркий февраль за всю историю наблюдений

Планета только что пережила самый жаркий февраль за всю историю наблюдений: средняя глобальная температура этого месяца поднялась на 1,77 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, говорится в бюллетене Службы наблюдения за изменением климата Copernicus Европейского Союза. Это девятый месяц подряд, когда устанавливается месячный рекорд жары.

Особенно жарко было в Европе: средняя температура здесь поднялась на 3,3°C выше среднемесячного показателя за период с 1991 по 2020 год. Высокие температуры и сухая погода также стали причиной пожаров в Северной и Южной Америке, включая самый смертоносный лесной пожар в истории Чили.

Глобальная температура поверхности моря в феврале превысила август 2023 года и стала самым жарким месяцем на море за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности моря 21,09°C, зарегистрированная в конце февраля, стала самым жарким дневным рекордом, а уровень морского льда как в Арктике, так и в Антарктике был ниже среднего.

Ричард Аллан из Университета Рединга в Великобритании говорит, что рекордная жара как на суше, так и в океанах вызвана, прежде всего, ростом концентрации парниковых газов в атмосфере в сочетании с потеплением, вызванным климатическими явлениями Эль-Ниньо в Тихом океане.