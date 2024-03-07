В Тюменской области на пожаре погибли два человека

В селе Абатское при пожаре погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар произошел сегодня ночью, около 02.00 в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Лермонтова. На вызов прибыли две единицы техники и четыре человека личного состава федеральной противопожарной службы. Они оперативно ликвидировали пожар на площади двух кв. м.

Во время тушения в квартире были обнаружены тела двух погибших мужчин. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. В МЧС сообщили, что также отрабатываются другие версии.