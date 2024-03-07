В трех регионах России сбиты шесть беспилотников

Минобороны России сообщило об очередной атаке беспилотников на различные регионы страны.

Один беспилотник перехвачен над Курской областью, три – над Брянской и два – над Тульской областями.

Напомним, после начала специальной военной операции украинские БПЛА регулярно атакуют территорию России. Досталось от них, например, столичному комплексу "Москва-Сити". Были крупные атаки и позже. 3 марта 2024 г. стало известно. что в небе над Крымом за ночь сбиты 38 беспилотников. В тот же день губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после атаки БПЛА на город отправился молиться. Позже беспилотник атаковал ГОК в Курской области, горел резервуар с топливом.