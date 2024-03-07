Стало известно, на какую сумму можно купить подарок к 8 Марта

Российские эксперты выяснили, на какую сумму можно купить подарок к 8 Марта.

Согласно исследованию аналитиков АТОЛ, средняя стоимость покупки букета цветов составляет 2,4 тыс. руб. С приближением праздника цена на него выросла на 30% относительно показателей февраля. Сегодня за три тюльпана россияне платят 340 руб. в среднем. Сертификат на косметику в среднем приобретают за 3,6 тыс. руб.

Те, кто выбрал в качестве подарка женские духи, отдадут за них минимум 1,4 тыс. руб. Медианная цена на коробку конфет - 368 руб., а плитку подарочного шоколада можно купить за 198 руб.

Также в подарок россиянкам приобретают фены — 1,1 тыс. руб. и массажеры для лица — 840 руб. Среди других подарков - сеанс массажа — 1,8 тыс. руб. и сертификат на посещение спа — 10,9 тыс. руб. За телефон придется заплатить 28,5 тыс. руб. в среднем, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что самым уместным подарком коллегам-женщинам 69% россиян назвали цветы. 61% участников исследования выбирают сертификаты на покупки, а 47% — угощения и сладости,