07 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ставки по семейной ипотеке могут связать с количеством детей

В России могут снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения.

Как заявили в корпорации "ДОМ.РФ", проценты уменьшат на 1 п.п. (до 5%) при появлении второго ребенка и на 2 п.п. до 4%) — после рождения третьего и последующих детей. Как ожидается, льгота будет распространяться только на новые займы по госпрограмме. Благодаря ей семьи смогут обзавестись более просторным жильем на льготных условиях, что должно положительным образом отразиться на рождаемости.

Со схожей инициативой выступала фракция "Новые люди" в Госдуме. Депутаты предлагали дать семьям с детьми право снижать ставку по ипотеке после рождения нового ребенка.

Как заявила управляющий директор "ДОМ.РФ" Светлана Некрасова, стесненные жилищные условия — одна из ключевых причин, по которым граждане откладывают рождение детей. По ее словам, поэтому нужно дать семьям дополнительные возможности на покупку жилья большой площади при пополнении в семье, сообщают "Известия".

Ранее Минфин сообщил, что дополнительные расходы федерального бюджета России на продление программы семейной ипотеки с учетом роста ключевой ставки Центробанка РФ составят около 260 млрд руб.

Теги: ипотека, недвижимость, семья


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