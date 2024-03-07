В России увеличились затраты на домашних животных

В России в 2023 году затраты на домашних животных выросли по сравнению с 2022 годом на 20 млн в "Сберспасибо" и составили 480 млн бонусов.

Об этом говорится в исследовании компании. Данную тенденцию подтверждают в федеральной ритейл-сети "Четыре лапы". Там говорят, что за последние два года заметно увеличилась доля не только тех, кто принял решение завести домашнее животное, но и ответственных хозяев, которые стараются обеспечить должный уход своему питомцу.

По словам экспертов, животных стали чаще вакцинировать, обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару и грумеру на регулярной основе. Россияне стали внимательнее подходить к покупке средств дополнительной гигиены и предметов комфорта для питомцев.Отмечается, что больше всего на собак и кошек тратятся женщины, сообщают "Ведомости".

Ранее Генпрокуратура и ФАС заинтересовались ростом цен на еду для домашних животных.