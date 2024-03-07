Счетная палата РФ выявила нарушений в здравоохранении на 160 млрд рублей

Счетная палата России выявила нарушений в сфере "Здравоохранение и спорт" в 2023 году на 160,3 млрд руб.

Об этом сказано в отчете контрольного органа об итогах работы за прошлый год. Документ на 431 листе направлен депутатам Госдумы РФ. Счетная палата начала оценивать эффективность использования медицинскими организациями средств ОМС в прошлом году.

Многие из озвученных контрольным органом проблем существуют не первый год.

Отчет традиционно вносится в Думу перед выступлением председателя Счетной палаты перед парламентариями, сообщают "Ведомости".

Ранее сенаторы уличили Минздрав России в дезинформации по поводу дефицита кадров.