Счетная палата РФ выявила нарушений в здравоохранении на 160 млрд рублей
Счетная палата России выявила нарушений в сфере "Здравоохранение и спорт" в 2023 году на 160,3 млрд руб.
Об этом сказано в отчете контрольного органа об итогах работы за прошлый год. Документ на 431 листе направлен депутатам Госдумы РФ. Счетная палата начала оценивать эффективность использования медицинскими организациями средств ОМС в прошлом году.
Многие из озвученных контрольным органом проблем существуют не первый год.
Отчет традиционно вносится в Думу перед выступлением председателя Счетной палаты перед парламентариями, сообщают "Ведомости".
Ранее сенаторы уличили Минздрав России в дезинформации по поводу дефицита кадров.