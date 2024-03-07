Собянина просят допустить туристические автобусы на московские выделенки

Ассоциация туроператоров России обратилась к московскому мэру Сергею Собянину с просьбой разрешить туристическим автобусам ездить по выделенным дорожным полосам.

Как считают представители туриндустрии, это упростит для гостей мегаполиса путь к популярным локациям Москвы.

Эксперты напомнили, что туристические автобусы во многих странах мира пользуются правом преимущественного проезда, а допуск их на маршрутные полосы, возможно, даже более логичен, чем машин такси.

В мэрии не отреагировали на просьбу. Ранее аналогичных мер безуспешно добивались мотоциклисты, представители индустрии каршеринга и лоббисты электромобилей и беспилотных авто, сообщает "Коммерсант".