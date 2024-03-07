Слуцкий на выборах президента РФ займет последнее место – эксперты

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило доклад, в котором содержится прогноз результатов предстоящих выборов президента России.

По словам экспертов, последнее место на них займет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он покажет результат 4–6% при явке 70–73%. Отмечается, что приоритетное внимание большинства политиков к вопросам безопасности и продвижения жесткой внешнеполитической повестки - традиционные темы ЛДПР - на фоне спецоперации ведет к ослаблению конкурентных преимуществ Слуцкого.

Штаб Слуцкого стремится компенсировать его уязвимые стороны обращением к образу основателя ЛДПР Владимира Жириновского. О том, что дело Жириновского живет, можно услышать и из предвыборных роликов лидера ЛДПР.

Как заявил глава АПЭК Дмитрий Орлов, есть "проблема потолка": рост узнаваемости и расширение электоральной базы затруднены.

Политолог Константин Калачев указывает, что итоговые места кандидатов в президенты зависят от админресурса в регионах и партийно-политической мобилизации. Он напомнил, что в России есть субъекты с "управляемым голосованием".

Политолог Виталий Иванов считает, что Слуцкий будет последним, "потому что он не Жириновский и не может сохранить его электорат".

Второе место на выборах АПЭК отдает депутату Госдумы от КПРФ Николаю Харитонову. Как считают эксперты, он наберет 6–8% голосов. Коммунист в рамках регионального турне сделал акцент на городах с протестным потенциалом (Хабаровск, Оренбург, Екатеринбург, Красноярск, Ярославль, Санкт-Петербург), но результативность этих поездок неочевидна, особенно с учетом минимального внимания СМИ.

У Николая Харитонова даже на фоне достаточно инерционной кампании остается преимущественный шанс на выход на 2-е место, но многое в этом будет зависеть от слабых сторон других кандидатов, говорится в докладе. Главной проблемой Даванкова является самая низкая среди всех кандидатов узнаваемость, особенно в перспективных с точки зрения его позиционирования электоральных группах.

Согласно прогнозу экспертов, Владимир Путин получит на выборах 77–82% голосов. По данным ФОМа, электоральный рейтинг действующего главы государства в начале марта постепенно начал выходить на новый восходящий тренд - 72% на 3 марта против 71% на 25 февраля. АПЭК связывает это с эффектом от оглашения послания Федеральному собранию, на котором президент объявил о запуске пяти новых нацпроектов, новых мерах социальной поддержки граждан и продлении старых, сообщают "Ведомости".