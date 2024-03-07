СМИ: глава "Интер РАО" Ковальчук может возглавить "Газпром" или "Роснефть"

Совет директоров "Интер РАО" на заседании, которое состоится 14 марта, рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы компании Бориса Ковальчука и избрании нового.

Он возглавлял компанию последние 15 лет. Ковальчук может возглавить "Газпром" или "Роснефть", стать губернатором Санкт-Петербурга или вице-премьером России, отвечающим за топливно-энергетический комплекс, вместо Александра Новака.

Новым гендиректором может стать бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль, который 1 марта вошел в состав правления компании, сообщает "Коммерсант".

Борис Ковальчук — сын акционера банка "Россия" и Национальной медиагруппы Юрия Ковальчука. Forbes оценивает его состояние в $2,7 млрд.