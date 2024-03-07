Haval запустил в России новый промышленный комплекс

Китайский автомобильный бренд Haval запустил в России новый промышленный комплекс.

Он будет выпускать бензиновые моторы объемом 1,5 и 2 литра. Предприятие располагается в Тульской области. Производство двигателей будет осуществляться в режиме полного цикла.

Как заявил замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, запуск нового завода - часть договоренностей в рамках специнвестконтракта. Он отметил, что новая линия обладает высокой степенью автоматизации и роботизации.

По словам главы Тульской области Алексея Дюмина, новое предприятие является одним из приоритетных производств по развитию автомобильной промышленности в РФ, сообщает "РЕН ТВ".

Ранее стало известно, что в России автовладельцы месяцами ждут запчасти для китайских машин.