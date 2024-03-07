Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения России и Украины

Духовное воссоединение России и Украины неизбежно.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, в настоящее время этому мешают проявления национализма. "Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно. А мешают этому самые отвратительные проявления национализма", – сказал глава государства.

Он считает, что есть необходимость искоренять все, что мешает духовному воссоединению двух стран. Путин указал, что национализм отравляет жизнь гражданам многих государств, в частности – украинцам.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал контрпродуктивным стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию конфликта.