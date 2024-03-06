06 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин на встрече с женщинами-волонтерами СВО: Поддержка бойцов и их близких - одна из главных наших задач

В преддверии Международного женского дня глава региона Игорь Бабушкин поздравил активисток с наступающим праздником. Астраханок объединяет не только то, что их мужчины защищают Родину, но и общее дело - волонтерство. Они состоят в разных добровольческих организациях, собирают и доставляют гумпомощь бойцам СВО.

«Вы и ваши мужчины не только по долгу службы, но и по зову сердца встали на защиту Родины, когда она оказалась в опасности», - считает Игорь Бабушкин.

Губернатор подчеркнул, что в Послании к Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин особое внимание уделил теме СВО. Глава государства сообщил, что сформирована новая программа «Время героев», которая будет заниматься подготовкой управленческих кадров из числа военнослужащих спецоперации. Одной из участниц встречи - Гульзаре - Игорь Бабушкин предложил принять в ней участие.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Гульзара является ветераном боевых действий. Она выполняла боевые задачи и работала медсестрой на территории СВО. Кроме этого, она прекрасная мама, воспитывает двух дочек шести и трех лет. После декрета снова планирует вернуться на фронт.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Еще одна героическая многодетная мама и супруга бойца спецоперации - Ильмира. Она работает в фонде поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также является активистом штаба регионального Комитета семей воинов Отечества. Ильмира призналась, что не смогла остаться в стороне, когда военнослужащим потребовалась помощь.

Ее шестилетняя дочь Милана мечтает стать медсестрой и, как все, быть на линии фронта. А пока девочка вместе с другими ребятами отправляет бойцам письма и рисунки. В одном из них она изобразила Чебурашку. Боец, которому достался этот талисман, разыскал Милану, обещал лично к ней приехать и поблагодарить за подарок. Военнослужащий год хранил его в бронежилете под сердцем.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Поддержка бойцов и их близких - одна из главных задач в работе исполнительных органов. Мы держим на контроле вопросы обеспечения военнослужащих всем необходимым и выезжаем в военные части, чтобы убедиться, что астраханцы на фронте ни в чем не нуждаются», - отметил Игорь Бабушкин.

Теги: волонтеры сво, игорь бабушкин, женский день, путин, сво


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