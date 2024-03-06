Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц

Армения направила России официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту Звартноц. Об этом заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

По его словам, позиция армянского руководства заключается в том, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении. Григорян заверил, что у страны есть все возможности для этого, сообщает "Sputnik Армения".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна приостановила участие в ОДКБ. По его словам, договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. В самой организации сообщили, что не получали каких-либо официальных заявлений от Армении о приостановке ее участия в ОДКБ.