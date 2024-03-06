Гросси сообщил, что обсудил с Путиным безопасность на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил ядерную и физическую безопасность на Запорожской АЭС, а также другие "вызовы". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Беседа, в которой также принимал участие глава Росатома Алексей Лихачев, состоялась в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Как передает ТАСС, в открытой части разговора Путин и Гросси не говорили про ЗАЭС. Они упомянули сотрудничество России с МАГАТЭ в целом, проекты в различных странах.

Ранее сообщалось, что делегация МАГАТЭ и Росатом обсудили будущий безопасный запуск Запорожской АЭС.