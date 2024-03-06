Минобороны РФ прокомментировало информацию о ракетном ударе по Одессе

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен сегодня в 11.40 мск. Ангар находился в промышленном портовом районе Одессы. "Цель удара достигнута. Объект поражен", - говорится в телеграм-канале Минобороны.

Ранее греческие СМИ сообщили, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе мог попасть под ракетный удар. Это могло случиться перед встречей Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, который находился с визитом на Украине. Позднее стало известно, что ни Зеленский, ни кто-либо из украинских и греческих делегаций не пострадал. После этих сообщений Зеленский провел встречу с премьером Греции.