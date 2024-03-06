Проекты астраханок на Всероссийском женском форуме «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» получили высокую оценку

06 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Проекты астраханок на Всероссийском женском форуме «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» получили высокую оценку

Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» проходит 5-6 марта в рамках международной выставки-форума «Россия». В мероприятии принимают участие представительницы от Астраханской области. Они презентовали пять семейных инициатив. Проекты астраханок получили высокую оценку председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Астраханские участницы Движения «В поддержку женских инициатив» рассказали об авторских проектах на площадке стратегической сессии «Роль женщин в достижении целей Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации».

В рамках сессии координатор Движения Лилия Иванова поделилась опытом женских инициатив в развитии института интеллектуальной собственности в Астраханской области. Также на стенде региона участницы Движения презентовали пять семейных инициатив.

Карина Ларионова рассказала о реализации в Астрахани всероссийского проекта «Семья — основа мира». Это городская социальная реклама о счастливых семейных отношениях.

Проект «Особенное счастье» представила учредитель этой Всероссийской премии Лилия Иванова. Премия в поддержку родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье» проводится в регионе несколько лет, и с каждым годом её масштаб растет. Это единственная общественная награда страны для признания заслуг родителей за самоотверженный труд в воспитании детей с инвалидностью.

Социальный предприниматель Нина Пархоменко презентовала проект «Академия счастливого материнства», ставший победителем регионального конкурса Фонда Президентских грантов. Миссия проекта – профессиональная поддержка женщин на этапе беременности. Разноплановые занятия с женщинами проводятся бесплатно.

Инициативу о женском лидерстве и умении совмещать роль мамы, жены и бизнес-леди представили руководители регионального отделения «Опора России» Наталья Батаева и инклюзивной киношколы «Медиаскоп» Анна Паздеева.

Наталья Батаева рассказала об идее запуска в стране цифровой платформы для женского бизнеса «Мама – предприниматель». Автор инициативы предлагает создать онлайн платформу, где будет размещен список бизнес-проектов для реализации, подробная дорожная карта с советами по открытию и ведению бизнеса, мерами поддержки и другой полезной информацией.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Лилия Гумерова, в свою очередь, отметила, что женская повестка является одной из ключевых для Совета Федерации, и именно женщины могут и должны активно включаться в её формирование.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: вднх, Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию», астраханская делегация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети