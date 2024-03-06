Проекты астраханок на Всероссийском женском форуме «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» получили высокую оценку

Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» проходит 5-6 марта в рамках международной выставки-форума «Россия». В мероприятии принимают участие представительницы от Астраханской области. Они презентовали пять семейных инициатив. Проекты астраханок получили высокую оценку председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Астраханские участницы Движения «В поддержку женских инициатив» рассказали об авторских проектах на площадке стратегической сессии «Роль женщин в достижении целей Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации».

В рамках сессии координатор Движения Лилия Иванова поделилась опытом женских инициатив в развитии института интеллектуальной собственности в Астраханской области. Также на стенде региона участницы Движения презентовали пять семейных инициатив.

Карина Ларионова рассказала о реализации в Астрахани всероссийского проекта «Семья — основа мира». Это городская социальная реклама о счастливых семейных отношениях.



Проект «Особенное счастье» представила учредитель этой Всероссийской премии Лилия Иванова. Премия в поддержку родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье» проводится в регионе несколько лет, и с каждым годом её масштаб растет. Это единственная общественная награда страны для признания заслуг родителей за самоотверженный труд в воспитании детей с инвалидностью.

Социальный предприниматель Нина Пархоменко презентовала проект «Академия счастливого материнства», ставший победителем регионального конкурса Фонда Президентских грантов. Миссия проекта – профессиональная поддержка женщин на этапе беременности. Разноплановые занятия с женщинами проводятся бесплатно.

Инициативу о женском лидерстве и умении совмещать роль мамы, жены и бизнес-леди представили руководители регионального отделения «Опора России» Наталья Батаева и инклюзивной киношколы «Медиаскоп» Анна Паздеева.

Наталья Батаева рассказала об идее запуска в стране цифровой платформы для женского бизнеса «Мама – предприниматель». Автор инициативы предлагает создать онлайн платформу, где будет размещен список бизнес-проектов для реализации, подробная дорожная карта с советами по открытию и ведению бизнеса, мерами поддержки и другой полезной информацией.

Лилия Гумерова, в свою очередь, отметила, что женская повестка является одной из ключевых для Совета Федерации, и именно женщины могут и должны активно включаться в её формирование.