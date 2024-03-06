Новая работа: как найти?

Смена работы – процесс довольно сложный. Сначала нужно найти в себе силы для принятия подобного решения, затем решиться на увольнение и заняться поиском новой работы на сайте Дом Кадров. Конечно, есть варианты, когда мы расстаёмся с предыдущим местом работы по причине наличия нового и более лучшего во всех смыслах. Но увы, так бывает далеко не у всех.

Часто люди сидят на нелюбимой работе только из-за страха остаться вообще без источника заработка. Да, найти достойное место порой не просто, но это не повод оставаться на ненавистной работе до самой пенсии.

Итак, такой сложный процесс как поиск работы можно поделить на несколько этапов.

Этап 1. Разбираемся в своих желаниях

Определитесь, кем вы видите себя в жизни? Чем бы вы хотели заниматься? Что вам нравится?

Например, вы любите ухаживать за растениями. Значит, вы можете стать садовником, сотрудником компании по озеленению или попробовать себя в области ландшафтного дизайна.

Возможно, вам придётся учиться чему-то заново и быть готовой к получению новой информации. Но лучшая работа – это хорошо оплачиваемое хобби. А значит, оно того стоит.

Этап 2. Поиск новой работы

Не спешите увольняться, пока вы ещё не решили кем и куда пойдёте работать. Однако, если вы обладаете накоплениями, то можете позволить себе такой незапланированный отпуск.

Также не стоит прощаться со старым местом, если вы имеете возможности посещать собеседования. Однако, не забывайте о том, что перед увольнением вам придётся отработать 2 недели.

Искать работу можно везде – по газете, в интернете, через знакомых и т.д. Здесь все средства хороши.

Этап 3. Новая работа - новая жизнь

Старайтесь не допускать прежних ошибок. Например, вы работали бухгалтером, но эта работа вам совершенно не по душе. Следовательно, устраиваться на аналогичную должность будет ошибкой, даже если вам пообещают хорошую зарплату. Несмотря на деньги, вы на ней долго не протянете и снова встанете перед необходимостью смены работы.

Как найти новую работу в чужом городе?

Ситуация несколько осложняется, если вы решили переехать в другой город и искать работу там.

В первую очередь вам стоит снять квартиру – гостиница выйдет намного дороже. Если есть возможность, то попробуйте найти работу до того, как вы будете переезжать в этот город. Если же такой возможности нет – то вам необходима некоторая сумма денег на первое время, которая позволит вам платить за жильё и нормально питаться.

Не стоит устраиваться на работу, где вам предлагают пройти обучающий курс на платной основе. Остерегайтесь финансовых пирамид и компаний, где вам необходимо купить некий продукт за собственные деньги для его дальнейшей реализации.

Хочу найти новую работу по новой специальности

Немного проще обстоят дела, если вы хотите сменить работу в рамках своей же специализации. Например, вы работали преподавателем французского в школе, но решили стать переводчиком. Возможно, вам придётся немного подучиться, но в целом этот шаг более прост, нежели кардинальная смена деятельности.

Изменить профессию никогда не поздно

Однако, бывает и так, что юрист решает стать косметологом, продавец – экономистом, а журналист – эвент-менеджером.

В этом случае вам помогут курсы, которые избавят вас от необходимости учиться в университете в течение 5 лет.

Смена работы – процесс непростой, однако, вполне реальный. Главное – это ваше стремление и желание что-то изменить в своей жизни. И, если вы полны желания это осуществить – у вас всё обязательно получится!