Суд запретил строить под Сысертью новый мусорный полигон

Суд запретил строить под Сысертью новый мусорный полигон для Екатеринбурга, против которого протестовали местные жители.

"Суд признал недействующим с момента вступления в законную силу 22 строки территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, которые были утверждены приказом МинЖКХ региона", — сообщили 66.RU в пресс-службе областного суда.

Областной суд удовлетворил исковое заявление жителя Сысертского района Дмитрия Кузнецова. Таким образом, полигон и сортировочный комплекс, который планировали построить в Сысертском городском округе, должны убрать из территориальной схемы.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Тогда активисты решили инициировать референдум, но Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала жителям в его проведении. Уральцы считают, что решение незаконно, а нарушения в процедуре инициирования референдума, на которые указывают чиновники, необоснованы.