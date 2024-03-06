06 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин побывал на объектах масштабной модернизации очистных сооружений «Астрводоканала», проверил ход работ

Северные очистные сооружения принимают 75% стоков всей левобережной части Астрахани. В рамках национального проекта «Экология» комплекс фактически строят заново в несколько этапов. Первый предполагает возведение зданий механической очистки, обезвоживания осадков, административно-бытового корпуса, аэрационного резервуара, отстойников и монтаж сетей. Объекты в разной степени готовности, но в целом строительная часть выполнена на 50%. Фиксируется отставание от графика.

Подрядчик заверил Игоря Бабушкина, что будут предприняты меры для ускорения работ. «На сегодняшний день трудятся порядка 110 человек. Будем увеличивать численность до 150 специалистов и выводить дополнительную технику», - доложил подрядчик Александр Сухов.

Завершить реконструкцию подрядная организация согласно контракту должна в этом году. На реализацию двух этапов выделено свыше 3,5 миллиарда рублей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Глава региона также проверил ход ремонта сетей водоснабжения в центре Астрахани в створе улиц Мельникова, 1 и Красной Набережной, 64. Изношенность сети составляла свыше 90%. Специалисты уже проложили две линии пластиковых труб общей протяженностью 170 метров и диаметров 500 миллиметров, смонтировали запорно-двигательную арматуру и демонтировали прежние водопроводные камеры. Сейчас зачищают котлованы и готовятся к монолитным работам. После их выполнения необходимо будет подключить дюкер к существующим сетям.

Игорь Бабушкин обратил особое внимание на важность создания необходимых условий для осуществления этого процесса.

«Мы планируем опустить уровень воды в городских каналах, чтобы не было притока в камерах. До массового паводка подрядчик работы должен выполнить. После участок будет благоустроен. Уже сейчас вывозим на переработку железобетонные элементы и лишний грунт», - сообщил Олег Полумордвинов.

Помимо этого участка, подрядчик сейчас занимается ремонтом еще 10 дюкерных переходов. Ежедневно задействовано свыше 200 человек и 75 единиц спецтехники. На некоторых адресах работы идут в две смены.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

В этом году за счет инфраструктурного бюджетного кредита в Астрахани планируется модернизировать 27 дюкерных переходов сети водоснабжения. На восьми объектах подрядная организация полностью завершила ремонтные работы.

Теги: игорь бабушкин, очистные сооружения, астрводоканал, скти водоснабжения


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