50 общественных территорий преобразят в Астраханской области по проекту ФКГС в 2024 году

Общая сумма финансирования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» для Астраханской области на текущий год составляет 289,6 млн. рублей. На эти средства приведут в порядок 50 общественных территорий. Самые экономически ёмкие из них – Комсомольская набережная в Астрахани и бульвар «100 лет Икрянинскому району» в селе Икряное.

Поэтапное преображение одной из часто посещаемых набережных в Астрахани, началось в 2022 году. Комсомольская набережная стала одним из победителей Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, набрав в 2021 году 1704 голоса.

В рамках первого и второго этапов работы проводили в границах от ул. Латышева до сквера Журналистов. Компании-подрядчики уложили тротуарную плитку и асфальт, установили лавочки, урны, смонтировали освещение и поливочный водопровод, обустроили велосипедные дорожки.

В 2024 году стартует заключительный этап благоустройства Комсомольской набережной. В этот раз астраханцы проявили куда большую активность, за объект проголосовали 16049 жителей города. Теперь специалисты приведут в порядок участок набережной в районе сквера Журналистов. На эти работы выделено 143,3 млн рублей. Как и в предыдущих этапах, здесь предусмотрена укладка тротуарной плитки, асфальтового покрытия, установка лавочек и урн, устройство велосипедных дорожек, устройство систем освещения и полива.

Наиболее крупный районный объект благоустройства – бульвар «100 лет Икрянинскому району» в селе Икряное Астраханской области также проводится поэтапно с 2021 года. За прошедший период тут возвели амфитеатр, установили спортивную площадку и зону ворк-аута, обустроили фонтан, большую сцену и площадь перед ней. На бульваре появились «Форум-плац Юнармии» и «Мемориал Славы».

На 2024 год намечены мероприятия в рамках пятого, заключительного этапа благоустройства бульвара. Он предусматривает соединение ранее созданных функциональных зон в единое общественное пространство путем устройства пешеходных дорожек, освещения и озеленения. На эти цели запланировано финансирование в размере 14,5 млн рублей. Работы предполагается завершить к сентябрю.

В России за шесть лет благоустроят 30 тысяч общественных пространств. На это выделят 350 миллиардов рублей. Такое заявление 29 февраля сделал президент РФ Владимир Путин, озвучивая Послание к Федеральному Собранию.