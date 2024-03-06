50 общественных территорий преобразят в Астраханской области по проекту ФКГС в 2024 году

06 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

50 общественных территорий преобразят в Астраханской области по проекту ФКГС в 2024 году

Общая сумма финансирования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» для Астраханской области на текущий год составляет 289,6 млн. рублей. На эти средства приведут в порядок 50 общественных территорий. Самые экономически ёмкие из них – Комсомольская набережная в Астрахани и бульвар «100 лет Икрянинскому району» в селе Икряное.

Поэтапное преображение одной из часто посещаемых набережных в Астрахани, началось в 2022 году. Комсомольская набережная стала одним из победителей Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, набрав в 2021 году 1704 голоса.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках первого и второго этапов работы проводили в границах от ул. Латышева до сквера Журналистов. Компании-подрядчики уложили тротуарную плитку и асфальт, установили лавочки, урны, смонтировали освещение и поливочный водопровод, обустроили велосипедные дорожки.

В 2024 году стартует заключительный этап благоустройства Комсомольской набережной. В этот раз астраханцы проявили куда большую активность, за объект проголосовали 16049 жителей города. Теперь специалисты приведут в порядок участок набережной в районе сквера Журналистов. На эти работы выделено 143,3 млн рублей. Как и в предыдущих этапах, здесь предусмотрена укладка тротуарной плитки, асфальтового покрытия, установка лавочек и урн, устройство велосипедных дорожек, устройство систем освещения и полива.

Наиболее крупный районный объект благоустройства – бульвар «100 лет Икрянинскому району» в селе Икряное Астраханской области также проводится поэтапно с 2021 года. За прошедший период тут возвели амфитеатр, установили спортивную площадку и зону ворк-аута, обустроили фонтан, большую сцену и площадь перед ней. На бульваре появились «Форум-плац Юнармии» и «Мемориал Славы».

(2024)|Фото: astrobl.ru

На 2024 год намечены мероприятия в рамках пятого, заключительного этапа благоустройства бульвара. Он предусматривает соединение ранее созданных функциональных зон в единое общественное пространство путем устройства пешеходных дорожек, освещения и озеленения. На эти цели запланировано финансирование в размере 14,5 млн рублей. Работы предполагается завершить к сентябрю.

В России за шесть лет благоустроят 30 тысяч общественных пространств. На это выделят 350 миллиардов рублей. Такое заявление 29 февраля сделал президент РФ Владимир Путин, озвучивая Послание к Федеральному Собранию.

Теги: Формирование комфортной городской среды, нацпроект, фкгс, объекты благоустройства


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети