06 Марта 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин: Мы должны грамотно использовать возможности, которые дают нам инициативы, озвученные в Послании Президента

Сегодня под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина состоялось первое установочное совещание по вопросам реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Глава региона обозначил основные перспективные направления для социально-экономического развития Астраханской области.

Игорь Бабушкин напомнил, что Президент предложил начать реализацию пяти новых национальных приоритетных проектов. Один из них – «Семья» – направлен на поддержку рождаемости и повышение качества жизни семей с детьми. Губернатор отметил, что по коэффициенту рождаемости Астраханская область в 2023 году значительно опередила средний показатель по России – 9,8 на тысячу человек против 8,7.

Вместе с тем, региону необходимы новые и капитально отремонтированные школы и детские сады как в Астрахани, так и в сёлах. Губернатор поручил областным министерствам образования, строительства, главам муниципалитетов в течение месяца определить потребность в таких детских учреждениях и сразу же приступить к проектированию и формированию проектно-сметной документации.

Нацпроект «Молодёжь России» предполагает ежемесячную выплату 5000 рублей советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах, а также увеличение до 10000 рублей выплаты за классное руководство и кураторство в населённых пунктах до 100 тысяч человек. В общем эти меры коснутся 3406 специалистов Астраханской области.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на жителей сельских территорий. Здесь, прежде всего, речь идёт о строительстве, ремонте и оснащении объектов здравоохранения. В регионе самая напряжённая ситуация по этому вопросу в Началово и Лимане, но есть необходимость модернизации больниц и поликлиник в других сёлах и посёлках.

Определяющим для Астраханской области губернатор назвал национальный проект «Кадры». Его работа будет направлена на то, чтобы молодые астраханцы становились профессионалами своего дела в современных условиях экономики XXI века. Игорь Бабушкин отдельно остановился на программе ремонта учреждений среднего профобразования. В Астраханской области 23 учебных корпуса и 13 общежитий колледжей требуют восстановления. Губернатор поручил председателю правительства Денису Афанасьеву совместно с профильными министерствами определить приоритеты и финансирование на подготовку ПСД.

Игорь Бабушкин также акцентировал внимание на реализации новой программы переселения из аварийного жилья :«Мы досрочно реализовали первый этап и получили более трёх миллиардов рублей премиальных федеральных средств на продолжение программы, а с учётом региональных вложений – это пять миллиардов. Минстрой и мэрия Астрахани должны серьёзно нарастить темпы и обеспечить включение нашего региона в следующие этапы».

(2024)|Фото: astrobl.ru

По направлению «Модернизация ЖКХ» за шесть лет в стране планируется инвестировать 4,5 трлн рублей. Губернатор отметил, что безаварийная работа коммунальных сетей – ключевое условие для развития и в целом существования областного центра.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Отдельное поручение Игорь Бабушкин дал администрации губернатора и социальному блоку под руководством зампредседателя правительства Инессы Гориной по набору астраханцев в кадровую программу «Время героев» для ветеранов СВО, солдат и офицеров, несущих службу в зоне боевых действий: "Мы должны наилучшим образом использовать те серьёзные возможности, которые открываются перед Астраханской областью благодаря инициативам нашего национального лидера, – подчеркнул губернатор. – Послание Президента по своей сути – это программа развития страны на ближайшие шесть лет. Вовремя увидеть перспективы и грамотно воспользоваться этими возможностями – наша главная задача сегодня".

Теги: игорь бабушкин, послание президента, нацпроекты, развитие страны


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