06 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Солнечный район - чат|Екатеринбург|&quot; / t.me/sunny_district

На екатеринбурженку, выгуливавшую сына в носках по морозу, не станут заводить уголовное дело

Жительница микрорайона Солнечный Екатеринбурга избежала уголовного наказания за весьма спорные воспитательные меры в отношении своего сына. Ранее в сети появилось видео, как женщина заставляет ребенка ходить в мороз по снегу в одних носках. Это якобы была демонстрация того, как их собаке холодно, когда мальчик подолгу ее выгуливает.

"По итогам проверки, в ситуации признаков преступления не установлено. Для дальнейшего разбирательства на предмет возможного привлечения к административной ответственности материалы направлены в полицию", – сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского СКР.

В свою очередь начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых заявил, что в отношении гражданки заведено административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее воспитание собственного ребенка.

"Женщина была вызвана на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних при администрации района, где ее официально предупредили о недопустимости подобного поведения впредь", – сообщил полковник Горелых.

Теги: Солнечный, мать, сын, носки


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