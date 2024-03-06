На екатеринбурженку, выгуливавшую сына в носках по морозу, не станут заводить уголовное дело

Жительница микрорайона Солнечный Екатеринбурга избежала уголовного наказания за весьма спорные воспитательные меры в отношении своего сына. Ранее в сети появилось видео, как женщина заставляет ребенка ходить в мороз по снегу в одних носках. Это якобы была демонстрация того, как их собаке холодно, когда мальчик подолгу ее выгуливает.

"По итогам проверки, в ситуации признаков преступления не установлено. Для дальнейшего разбирательства на предмет возможного привлечения к административной ответственности материалы направлены в полицию", – сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского СКР.

В свою очередь начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых заявил, что в отношении гражданки заведено административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее воспитание собственного ребенка.

"Женщина была вызвана на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних при администрации района, где ее официально предупредили о недопустимости подобного поведения впредь", – сообщил полковник Горелых.