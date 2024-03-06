Голикова призвала россиянок рожать в 18 лет

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиянок рожать первенца в возрасте от 18 до 24 лет.

"Если человека по-настоящему любишь, если это твой человек, ты пронесешь через эту жизнь радость, горе, родишь, воспитаешь детей. Поэтому идеальная история, если можно так сказать, от 18 до 24", - сказала Голикова во время Всемирного молодежного форума в Сочи.

Она добавила, что репродуктивный возраст женщины короток.

"Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий. Помните, вам не должно быть страшно встретить старость", - добавила чиновница.

Она не уточнила, многие ли россиянки в возрасте 18-24 лет обладают собственным жильем или хотя бы отдельной комнатой в родительском доме.