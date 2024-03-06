Стали известны условия участия россиян в Паралимпиаде-2024

Стали известны условия, на которых россияне и белорусы смогут принять участие в Паралимпиаде-2024 в Париже. Их опубликовал Международный паралимпийский комитет.

Атлеты из России и Белоруссии смогут выступить только в индивидуальных видах спорта. Они будут обозначены как нейтральные паралимпийские спортсмены (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной Международным паралимпийским комитетом (без национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения).

Выступать они будут под белым флагом с черными буквами NPA.

Награды таких спортсменов не будут занесены в медальный зачет, если спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.

В Паралимпийском комитете России условия допуска назвали "дискриминационными".