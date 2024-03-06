Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию

Певица Алла Пугачева ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

Примадонна посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие страну знаменитости "еще приползут на коленях". Пугачева заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться" в Россию. "А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю", — добавила она.

Ранее в Госдуме призвали МВД РФ проверить, можно ли изъять замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* по новому закону о конфискации имущества иноагентов.

Также появлялась информация о том, что Следственный комитет РФ проведет повторную проверку высказываний певицы Аллы Пугачевой и ее супруга. Общественники попросили следователей обратить внимание на различные антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал в ходе своих заграничных концертов. При этом ранее сообщалось, что в ведомстве отказались возбуждать дело по статье о фейках против армии РФ.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов