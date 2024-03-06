В РАН считают, что обрыв кабелей в Красном море негативно повлияет на связь

Научный руководитель Национального центра физики и математики, академик Российской академии наук Александр Сергеев считает, что повреждение четырех ключевых подводных кабелей связи в Красном море будет "иметь значительные последствия для интернета".

Глобального сбоя не будет, но пользователи могут столкнуться с ухудшением качества связи. Cама сеть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать частичные сбои благодаря принципу децентрализации и наличию множества альтернативных маршрутов для передачи данных, сообщил ТАСС Сергеев.

В конце февраля йеменские хуситы перерезали четыре интернет-кабеля в Красном море, включая Asia-Africa-Europe 1. Как считает гонконгский провайдер HGC, это затрагивает около 25% мирового трафика. После этого 5 марта произошел глобальный сбой в работе многих ресурсов и сервисов, среди которых YouTube, WhatsApp*, Gmail и др.

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