После рейда на складе WILDBERRIES в Екатеринбурге на воинский учет поставят более 30 мигрантов

На склад WILDBERRIES в Екатеринбурге (Кольцово) нагрянули силовики для постановки на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СК России по ЦВО.

В рейде принимали участие военные следователи СК России по Екатеринбургскому гарнизону, представители УФСБ, УМВД и военного комиссариата по Свердловской области. Из 267 проверенных сотрудников более 30 являются мигрантами, недавно получившими российское гражданство. В отношении них сейчас проводятся мероприятия по постановке на воинский учет.

"Проведение подобных мероприятий будет продолжено", - заверили в военном следственном управлении СК России по Центральному военному округу.

Начиная с конца ноября текущего года по итогам рейдов военных следователей СК России только в Екатеринбурге на воинский учет поставлено около 600 мигрантов. Свыше 180 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории России, изъявили желание и заключили контракты с МО РФ о прохождении военной службы.