Свердловский министр оценил ход строительства нового завода "Атомстройкомплекса"

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков посетил площадку индустриального парка "Габиевского" под Сысертью. Здесь компания "Атомстройкомплекс" формирует кластер производства строительных материалов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, министр оценил ход строительства нового завода по выпуску автоклавного газобетона.

"В Свердловской области ежегодно увеличивается количество строящихся объектов. Губернатор Евгений Куйвашев отмечал важность обеспечения строительного комплекса региона собственными материалами. Мы понимаем, что потребители свердловского газобетона – это, в основном, строительные компании, которые находятся в радиусе тысячи километров. И новый завод – это вопрос производственной безопасности", - сказал Вадим Третьяков.

Запуск нового завода крупнейшего строительного холдинга на Урале запланирован на 2024 год.

"Сейчас мы завершаем строительство заводских цехов, уже в марте начнем монтаж оборудования. В оснащении завода предусмотрено 70% оборудования российского производства и 30% оборудования наших китайских и турецких партнеров. В декабре начнем пусконаладочные работы и в первом квартале 2025 года рассчитываем выйти на проектную мощность – она составляет 400 тысяч кубометров газоблоков в год. Общий объем производства газоблока нашей компанией с учетом двух действующих заводов достигнет 1 млн кубометров. Это позволит полностью закрыть потребность застройщиков Свердловской области в этом материале и обеспечить их ресурсом для строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - рассказал генеральный директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Борис Овечкин.

"Атомстройкомплекс-Промышленность" является участником приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области. Это позволяет предприятию воспользоваться налоговыми льготами на прибыль организации, зачисляемой в областной бюджет, и льготой по налогу на имущество организаций. В 2020 году в таком статусе в индустриальном парке под Сысертью уже был построен передовой цементный завод. Сегодня он представляет собой динамично развивающееся, успешное предприятие. По итогам 2023 года объем производства составил 428 тысяч тонн высокомарочного цемента, численность сотрудников – 143, а заработная плата работников за год выросла более чем на 20%.

Новый завод по выпуску газобетона органично встраивается в промышленную экосистему "Атомстройкомплекса". Для его строительства неслучайно выбрана площадка в Сысерти: здесь, в индустриальном парке "Габиевском", уже работают два промышленных предприятия группы – по выпуску извести и цемента, в паре образующих кластер безотходного производства. Их продукция, в свою очередь, станет сырьем для выпуска газобетона, формируя тем самым максимально эффективный производственный цикл.

Примечательно, что в качестве кремнеземистого компонента при производстве газобетона "Атомстройкомплекс" использует золу уноса Рефтинской ГРЭС. Это, с одной стороны, обеспечивает высокие потребительские свойства продукции – однородность состава, повышенную прочность и морозостойкость, а с другой – вносит вклад в улучшение экологической ситуации в Свердловской области.