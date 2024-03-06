В Крыму "накрыли" ячейку террористов

Федеральная служба безопасности пресекла в Крыму деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

Члены организации распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман в свои ряды. У подозреваемых изъяли "значительное количество" пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*", средств связи, электронных носителей информации и крупные денежные суммы в российской и иностранной валютах, сообщили РБК в ФСБ.

Иных деталей не сообщаестся.

*запрещенная в России террористическая организация