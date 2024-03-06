Журналистка Баязитова из пермского СИЗО подаст иск на руководство ФСИН

Журналистка Александра Баязитова подаст в суд на руководство ФСИН. Она будет добиваться взыскания 1 млн руб. с ведомства за то, что ее отправили этапом в пермскую колонию до рассмотрения апелляционной жалобы.

Баязитова жалуется на сложности при подготовке иска: она не имеет возможности общаться с адвокатом один на один, ее исковое заявление проверила тюремная цензура.

По закону человека можно перевезти в другое место только в двух случаях — для проведения экспертизы или для проведения следственных действий за пределами региона, напоминает Telegram-канал Baza.

Баязитова также указывает, что адвокат и родственники почти не могут ее навещать, у нее отобрали все книги, в том числе Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, по которым она готовилась к судебным заседаниям.

Больную диабетом Баязитову отправили в Пермский край из Москвы в феврале. Также в Пермский край направили Ольгу Архарову – другую осужденную по делу о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка".

Баязитову приговорили к пяти годам колонии, обвинение требовало 14 лет лишения свободы.

Дело касалось вымогательства у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова за "блок" на негативные публикации в Telegram-канале "Адские бабки". Суд проходил в закрытом от общественности режиме. Баязитова и Архарова вину не признали.

Третья фигурантка дела – администратор Telegram-канала "Адские бабки" Инна Чурилова – получила четыре года условно и штраф в 1 млн рублей. Она признала вину и пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело выделили в отдельное производство и отдельный процесс.

Чурилова, Баязитова и Ольга Архарова стали фигурантками дела о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" в августе 2022 года. Следствие заявило, что Баязитова написала заказную публикацию, а пиарщицы пытались вымогать деньги за снятие публикации. Баязитова утверждала, что ни о каких договоренностях не знала и денег не вымогала, писала не очерняющую статью, а просто публикацию-расследование о ситуации в банке, который считается опорным для оборонного сектора.