Суд заочно арестовал экс-футболиста Савина по делу о дискредитации ВС РФ

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и бывшего футболиста Евгения Савина по делу о ВС России.

Как передает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство СК.

14 февраля МВД России объявило Савина в розыск.

В сентябре прошлого года сообщалось, что блогера снова проверяют на дискредитацию ВС РФ. Поводом для проверки стало интервью Савина Ксении Собчак, опубликованное в апреле.

В феврале 2023 года экс-футболиста признали виновным по этой же статье. Тогда его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Отмечалось, что если проверка подтвердит нарушение, Савину может грозить уже уголовное дело и до пяти лет лишения свободы.