РФ представила в ОЗХО данные об использовании Украиной химобъектов в военных целях

Россия представила на полях сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные об использовании Украиной химически опасных объектов в военных целях. Об этом заявил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

Он добавил, что российская сторона продолжит предупреждать о химических провокациях со стороны украинских военизированных формирований, а также сообщать факты использования ими химически опасных объектов в военных целях.

Напомним, Минобороны РФ неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против российских военных в зоне СВО. К примеру, ведомство сообщало, что российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки Запорожской области, 31 июля 2022 года попали в госпиталь с признаками сильного отравления. При обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество Ботулотоксин типа "В" - органический яд искусственного происхождения.