Бориса Кагарлицкого* переводят из одного СИЗО в другой

Политолога Бориса Кагарлицкого* переводят из одного СИЗО в другой. Две недели он провел в зоне карантина в Капотне, потом его перевели в СИЗО-12 в Зеленограде, где снова поместили в карантин, сообщает "Рабкор" со ссылкой на адвоката Сергея Ерохова.

В письмах из изолятора Кагарлицкий* сообщает об условиях содержания, адвокат пересказывает: "Карантинную камеру проветривать нельзя. Туалет - дырка в полу. Мыло есть только хозяйственное. Деньги для покупки вещей первой необходимости на свой личный счет он так и не получил. Однако Борис Юльевич остается оптимистом и сохраняет присутствие духа".

13 февраля апелляционный военный суд ужесточил приговор Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма со штрафа на пять лет лишения свободы. Кагарлицкого* взяли под стражу в зале заседаний.

Ранее прокурор в апелляционном представлении попросил суд заменить приговор в виде штрафа на реальное лишение свободы из-за его "чрезмерной мягкости". Обвинитель заявил, что "суд неправильно учел характер и степень общественной опасности совершенно преступления".

Кагарлицкий* с июля 2023 года находился в СИЗО Сыктывкара. Его дело вело управление ФСБ России по Коми. Ведомство сочло, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем ролике Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким*. "Я возьму бумагу вашу, посмотрю и отреагирую, обещаю", - сказал глава государства одному из участников заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Обвинение просило для социолога пять с половиной лет колонии общего режима. В итоге Кагарлицкого* освободили в зале суда: его приговорили к штрафу в 609 тыс. руб. Также политологу левого толка запретили в течение двух лет администрирование сайтов в сети.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга