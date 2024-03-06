Благоустройство набережной Исети около Челюскинцев обойдется в 500 миллионов рублей

Набережную Исети в Екатеринбурге от улицы Челюскинцев до Папанина благоустроят за 500 млн рублей. Об этом на заседании совета по развитию общественных пространств города заявила исполнительный директор строительной компании "Брусника" Наталья Лушникова. По ее словам, все работы будут завершены уже в 2025 году.

Проект представил глава отдела генплана и ландшафтной архитектуры компании "Брусника" Роман Зимин. Согласно ему, на участке вырубят сухостои, заменив их новыми растениями, которые будут очищать городской воздух и реку. Среди них: 108 акцентных кустарника, 194 дерева, а также другие кустарники и многолетники, которыми засадят 12 тыс. кв.м. территории.

Горожанам не придется ограничиваться только любованием цветов. На месте построят спортивную и безопасную детскую площадку в виде кита с ограждением от акватории пруда. Выход к воде обеспечат пять пирсов, а достопримечательностью станет арт-объект в виде маяка и рыбок. Отдохнуть можно будет на скамейках, шезлонгах и у фудкортов. Также планируется установить питьевые фонтанчики и кабинки туалетов.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о старте работ по благоустройству участка набережной Исети от улицы Куйбышева до парка имени В.В. Маяковского и Литературного квартала. Первый проект планируют завершить в ноябре 2025 года, а преображение второго екатеринбуржцы увидят уже в этом августе.