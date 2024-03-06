Медведчук хочет восстановить украинское гражданство и статус депутата Рады

Виктор Медведчук пытается через суд восстановить украинское гражданство и статус депутата Рады, а также снять санкции СНБО, пишут украинские СМИ.

Иски в Верховный суд Украины Медведчук подал еще в феврале 2023 года. Перед этим Зеленский своим указом лишил его гражданства, что автоматически привело к потере мандата.

Интересно, что в январе 2024 года суд отказал СБУ в закрытии дела. Адвокаты заявили, что если Зеленский не предоставит доказательств наличия у Медведчука другого гражданства, из-за чего его лишили украинского паспорта, то суд обязан признать указ Зеленского незаконным.

Меведчука обменяли на нацистов в сентябре 2022 года.