"Зоомисс-2024" в Екатеринбургском зоопарке стала карликовый бегемот

В Екатеринбургском зоопарке в преддверии праздника 8 Марта назвали свою "Зоомисс-2024".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, победительницу выбирали с помощью онлайн-голосования. В итоге 40% от всех голосов набрала 12-летняя карликовый бегемот Ева. Всего за звание "Зоомисс-2024", помимо Евы, боролись белорукий гиббон Гера, генета Белль, турако фиолетовый Фиалка, белобрюхая ежиха Карри (та самая, что предсказала долгую уральскую весну в этом году), мексиканский ядозуб Харитоша и харза Валюта.

Победительница прибыла в Екатеринбург из Эдинбурга в 2013 году, сейчас ей 12 лет. Поздравить Еву с победой и увидеть, как она съест праздничный обед, можно будет 7 марта в 14:00 на первом этаже павильона "Центральный".

Напомним, ранее в Екатеринбургском зоопарке выбрали "Зоомистера-2024". Им стал полосатый скунс по имени Мирон.