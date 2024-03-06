Росатом и МАГАТЭ занялись безопасным запуском Запорожской АЭС

Делегация МАГАТЭ и Росатом обсудили будущий безопасный запуск Запорожской АЭС.

"Сегодня мы посвятили не меньшее количество времени не только сегодняшнему дню, но и завтрашнему. Мы говорили и о том, что нужно сделать, чтобы превратить Запорожскую станцию в работающую, какие шаги нужно предпринять, чтобы обеспечить ее безопасность не только в режиме останова, как сейчас, но и в режиме активной эксплуатации", - приводит ТАСС заявление гендиректора госкорпорации Росатом Алексея Лихачева.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях, об этом заявил в январе глава агентства Рафаэль Гросси в докладе на заседании Совета безопасности ООН.

"Мы продолжаем работу по проверке соблюдения гарантий безопасности по всей Украине, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях. Агентство не увидело причин для беспокойства относительно распространения [ядерного оружия]", - сказал Гросси.

Он также прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. "Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС продолжает оставаться чрезвычайно хрупкой. С середины 2022 года шесть реакторов АЭС остановлены: пять из них находятся на "холодной остановке", а один - в "горячем" режиме. Однако потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается весьма реальной", - заявил Гросси. Он добавил, что хоть ЗАЭС "не подвергалась обстрелам в течение значительного времени, в этом регионе, а иногда и непосредственной близости от объекта продолжаются серьезные военные действия, при этом наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих над головой вблизи АЭС".