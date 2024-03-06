Астраханские эксперты оценили информационную кампанию кандидатов в президенты в регионе

Кампания по выборам президента России достигла своего апогея. Кандидаты и их доверенные лица участвуют в дебатах, привлекают избирателей уличной рекламой и агитационными роликами. Каждый кандидат в президенты старается привлечь внимание избирателей, озвучить свою программу, рассказать о своем видении путей развития страны.

Эксперты Астраханской области внимательно анализируют, как доверенные лица каких кандидатов в президенты выступили наиболее успешно в дебатах в регионе.

Яна Абдуразакова, начальник управления по разработке и реализации проектов ГКУ АО "Центр стратегического анализа и управления проектами" отмечает: "Команды всех четырех кандидатов, включая их доверенных лиц и их самих, активно проводят работу с избирателями — встречаются, собирают вопросы и разъясняют ключевые пункты предвыборных программ. Анализ предвыборных программ кандидатов показывает единство в их социальной направленность, позиции по отношению к текущей политической ситуации. Однако каждый кандидат предлагает свои пути и механизмы решения актуальных вопросов. Нам, как избирателям, важно изучить предвыборные программы кандидатов, найти в них наиболее эффективные предложения и шаги для развития страны".

Дмитрий Скульский, представитель Поискового движения России (АРО) и Бессмертного полка России (АРО) в регионе отмечает, что до главного политического события 2024 года остается совсем немного времени.

"Кандидаты и их доверенные лица участвуют в дебатах, привлекают внимание избирателей, рассказывают населению о своих программах. В программах некоторых кандидатов представлены различные предложения, которые являются значимыми для аудиторий кандидатов. Но ряд программ содержат по большей части невыполнимые задачи и используют популистскую риторику, чем сильно отличаются от программы Владимира Владимировича Путина - цель которой является поддержка страны по всем ключевым направлениям! Одна из главных характеристик программы Владимира Владимировича — человекоцентричность решений. Центром программы кандидата является человек. Именно в его программе обозначены, те важные вопросы, которые реально волнуют избирателей - жителей нашей страны", -полагает эксперт.

Сергей Аксенов, член Общественной палаты Астрахани оценивает ситуацию так:" Кандидаты представили программы в соответствии со своим видением развития страны. Программа представителя коммунистической партии не отличается оригинальностью и новизной. Кандидат от "Новых людей" Даванков предлагает серьезные изменения в жизни страны, которые представляются трудно осуществимыми и не своевременными в современной ситуации. Наиболее сбалансированной и вменяемой считаю программу действующего Президента В. В. Путина, озвученную в послании Федеральному собранию РФ. В ней грамотно сформулированы принципы независимого и устойчивого развития России, а также шаги, которые поспособствуют процветанию и могущества Нашей страны".

Журналист Елена Катина считает, что в условиях современных геополитических вызовов и внутренних проблем перед страной встает непростой выбор.

"Кандидаты в президенты не могут не учитывать эти вызовы в своих программах, но только действующий президент Владимир Путин представил всеобъемлющий план, способный справиться с ними. В условиях глобальной нестабильности правильная оценка международной обстановки имеет решающее значение. И программа Владимира Путина четко определяет внешнеполитические приоритеты России, подчеркивая необходимость многостороннего сотрудничества и противодействия нарастающим угрозам. Такой подход гарантирует России сохранение своего места на международной арене", - говорит Елена Катина.

Константин Егоров, врач высшей категории ос стажем работы более 20 лет считает, что на данный момент, телевизионные дебаты теряют свою "информационную" силу.

"Круг потенциальных избирателей в таком формате сужается. Кандидат должен выполнить, что то за гранью ( вроде слез Ксении Собчак) чтоб информация о дебатах вышла в телеграмм и получила огласку. Телевизионные дебаты, для озвучивания программ, совсем не та площадка. Требуется новый формат, для визуализации кандидата", - говорит Константин Егоров..