Единственная соперница Трампа за выдвижение в президенты сходит с дистанции - WSJ

Единственная соперница Дональда Трампа в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии Никии Хейли в среду объявит о выходе из гонки и приостановке своей кампании, пишет Wall Street Journal. При этом экс-губенатор Южной Каролины и бывший пострпед США в ООН не будет призывать своих сторонников отдать голоса в поддержку Трампа, а, наоборот, призовет Трампа заручиться поддержкой ее сторонников.

Хейли сходит с дистанции после неудачных результатов Супервторника – праймериз в 16 штатах (в том числе в Калифорнии). Считается, что Супервторник достоверно определяет, кто будет выдвинут в президенты, и по результатам 5 марта от республиканцев это будет Трамп, от демократов – Байден.

Остальные соперники Трампа, в том числе сильный конкурент Рон ДеСантис, сошли с дистанции ранее – они призвали своих сторонников поддержать экс-президента.