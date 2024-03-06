Названа дата официального вступления Швеции в НАТО

Швеция вступит в НАТО 11 марта, став 32-й страной альянса.

Именно в этот день флаг Швеции поднимут над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. В Бельгии будет присутствовать премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и ряд других политиков, пишут "Ведомости".

Напомним, заявку на вступление в НАТО Швеция подавала параллельно с Финляндией в 2022 г. на фоне начала СВО. Хельсинки в апреле 2023 г. официально стали членом блока. Против кандидатуры Швеции выступали Турция и Венгрия.