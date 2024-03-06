Компания, купившая стадо пермского свинокомплекса, приобрела остальное имущество предприятия

Стал известен новый владелец пермского свинокомплекса в поселке Майский Краснокамского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, все активы на торгах консолидировало АО "Агро-Альянс".

Ранее предприятие купило стадо свинокомплекса. Оно воспользовалось преимуществом и выкупило имущество комплекса за 247 млн руб.

В лот, который выкупил "Агро-Альянс" входят земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды ОС, товарный знак, оборудование к установке, незавершенное производство, запасы и ТМЦ, дебиторская задолженность по цене 247,25 млн руб.

Начальная цена лота на этих торгах составляла 1,2 млрд руб.

Напомним, АО "Пермский свинокомплекс", 100% акций которого принадлежит краевому минагро, было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб.

По данным "Ъ-Прикамье", в "Агро-Альянсе" намерены заняться развитием свинокомплекса. В компании сообщили, что предстоит модернизация комплекса, не раскрывая пока деталей.

"Из всех российских крупных свинокомплексов лишь Майский не прошел модернизацию. Из-за этого мы проигрываем в рентабельности производства свинины",— сообщили в компании, отметив, что необходимо работать над автоматизацией процесса и снижением издержек на производстве энергии. Внутренние цены на свинину держатся в РФ на приемлемом уровне. Четвертый квартал 2023 года показал, что ситуация на предприятии нормализуется, добавили в компании.