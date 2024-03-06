Взрыв прогремел у нефтехранилища под Воронежем

Возле нефтехранилища под Воронежем прогремел взрыв, гражданские объекты не пострадали, пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Сегодня над регионом были сбиты два беспилотника самолетного типа, днем также прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал граждан не публиковать фото и видео с мест падений БПЛА: "Прошу вас, не снимайте и не выкладывайте в социальные сети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений БПЛА, работу ПВО или ее последствия. Такими действиями вы помогаете противнику и подвергаете опасности сотрудников оперативных служб, которые работают на местах атак".