Выпускники уже в этом году получат возможность пересдавать ЕГЭ

Выпускники школ уже в этом году смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводит РИА Новости.

При пересдаче одного ЕГЭ в тот же год первый результат экзамена будет аннулироваться.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Он поручил Минобразования провести работу по усовершенствованию программы и ЕГЭ.