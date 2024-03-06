В Качканаре родитель удерживал больного ребенка, не давая провести операцию

В Качканаре в дела семьи пришлось вмешаться суду, чтобы не допустить ухудшения здоровья или смерти ребенка. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Как стало известно ведомству при проверке, у ребенка диагностировали тяжелое заболевание, в связи с чем ему требовалась госпитализация с последующей операцией. Несмотря на это, законный представитель неоднократно игнорировал слова врача и не приходил с ребенком в больницу для медицинского вмешательства.

Состояние здоровья ребенка ухудшилось. Опасаясь за жизнь несовершеннолетнего, прокуратура обратилась в Качканарский городской суд с иском. В нем ведомство просило обязать родителя явиться в ГАУЗ Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" для госпитализации в целях прохождения оперативного лечения ребенка.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Судебный акт обращен к немедленному исполнению. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.