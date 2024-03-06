В Кремле сообщили, какой является ситуация в Приднестровье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что ситуацию в Приднестровье сейчас отнюдь нельзя назвать простой и прогнозируемой.

"Проблема Приднестровья очень актуальна сейчас", - приводит ТАСС заявление Пескова на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Напомним, Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о возможной эскалации конфликта.