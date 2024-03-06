06 Марта 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Кремле сообщили, какой является ситуация в Приднестровье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что ситуацию в Приднестровье сейчас отнюдь нельзя назвать простой и прогнозируемой.

"Проблема Приднестровья очень актуальна сейчас", - приводит ТАСС заявление Пескова на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Напомним, Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о возможной эскалации конфликта.

Теги: Дмитрий Песков, Приднестровье, ситуация


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Ранее 28.02.2024 19:50 Мск Совет Госдумы рассмотрит обращение Приднестровья, посоветовавшись с Путиным и МИД
Ранее 28.02.2024 15:40 Мск Приднестровье обратилось к России из-за экономической блокады
Ранее 24.02.2024 09:40 Мск Глава Приднестровья заявил о возможной эскалации конфликта

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