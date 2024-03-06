В Госдуму внесли законопроект о порядке освобождения уголовников, записавшихся на СВО

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий механизм освобождения уголовников, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО, сообщил один из соавторов документа, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия").

Изменения могут быть внесен в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

"Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", - отметил Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Авторы документа – депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас, сообщили в нижней палате парламента.